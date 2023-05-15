حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 أنواع الذهب المعفاة من الضريبة الجمركية، حيث تعفى واردات الذهب فى المنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة 6 شهور من تاريخ تطبيق القرار.

ومن أنواع الذهب المعفاة من الضريبة الجمركية الذهب بأشكال نصف مشغولة آخر الخاضع للبند الجمركي رقم 13.7108 والذهب المعد للتداول النقدى الخاضع للبند الجمركى 20.7108.

أنواع الذهب

ومن أنواع الذهب المعفاة من الضريبة الجمركية الحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة منمعادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم 19.7113.

وجاء قرار إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية لإحداث توازن فى سوق الذهب وإحداث استقرار فى الأسعار بشكل كبير ، ولم يحدد القرار الكمية المعفاة من الجمارك والرسوم الأخرى، وتم تفعيل قرار رئيس الوزراء بشأن إعفاءالذهب من الجمارك 11 مايو الجارى تيسييرا على المواطنين والمصرين القادمين من الخارج، حيث يمكن لأى مواطن موجود خارج البلاد الدخول بالذهب من الجمارك وسداد القيمة المضافة فقط سواء كان مشغولات ذهبية أو جنيهات أو سبائك .

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، بمرور 5 أيام على تطبيق قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج مع إعفائه من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي يتم دفعها على المصنعية.

يذكر أن أسعار الذهب شهدت تراجع خلال الأيام الماضية بعد تطبيق قرار إعفاء أنواع الذهب من الضريبة الجمركية ، حيث سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، 2295 جنيها للجرام في محال الصاغة،دون مصنعية وضريبة.

أما سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، وصل ل 2623 جنيها للجرام في منتصف التعاملات، وسعرجرام الذهب عيار 18 سجل 1967 جنيهًا للبيع بدون المصنعية.

أما سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 سجل اليوم الإثنين 18 ألفا و360 جنيها.