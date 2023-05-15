إزالة 103 عقارات بمنطقة عرب اليسار ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات التي تتم حاليا في منطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني، رئيس حى الخليفة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والقوات الشرطية، تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة، والتي بلغت 103 عقارات.

تطوير المناطق التاريخية

وأكدت نائب المحافظ أنّ إزالة عرب اليسار يأتي في إطار أعمال تطوير المناطق التاريخية ومحيطها ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية؛ للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة، وإبراز الوجه الجمالي لها.

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنّ تم اليوم استكمال أعمال الإزالة بمنطقة عرب اليسار حيث تمت الإزالة بعقارات درب الشيخ عبدالله وزقاق الصادق من درب داود الكبير، وتم هدمهم بصورة جزئية وجارٍ استكمال الأعمال، وبذلك يكون إجمالي العقارات التي هدمت لسطح الأرض 99 عقارا و4 عقارات بصورة جزئية.

جدول زمني

ووجهت نائب المحافظ بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الاعمال للانتهاء منها تمهيدا لاعمال التطوير، كما شددت على الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة اولا بأول وبصورة يومية لكل المستجدات، وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الاعمال باعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة.

يذكر أنّ منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبي في طريق صلاح سالم، وهي منطقة تابعة لحى الخليفة في القاهرة، ويعد هذا الحي من الأحياء القديمة والذي يحتوى على عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط والذي تجرى به الإزالات ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية.