طريقة تجديد تصريح العمل إلكترونيًا.. خطوات بسيطة وأنت في بيتك

خدمات كثيرة تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية واتباع عدد من الخدمات تنتهي بالحصول على الخدمة، وبين تلك الخدمات التي يبحث عنها الكثيرون طريقة تجديد تصريح العمل إلكترونيا.

خطوات تجديد تصريح العمل إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات تجديد تصريح العمل إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.. خطوات بسيطة وأنت في بيتك.

وأولى تلك الخطوات لتجديد تصريح العمل إلكترونيًا، هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ، والقيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك على الموقع، يمكنك إنشاء حساب من خلال إدخال بيانات خاصة بك والقيام بتسجيل الدخول.

أما عن الخطوة التالية لتجديد تصريح العمل، تكون من خلال الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ومن بينها تجديد تصريح العمل، وبعد الضغط على أيقونة «تجديد تصريح العمل» تقوم بإدخال بياناتك مثل الاسم ورقم الهاتف والنوع، وهاتف العمل، والوظيفة والمحافظة التابع لها بالإضافة إلى عنوان الإقامة.

وفى الخطوة التالية، وهى طريقة دفع الرسوم، سواء عن طريق الفيزا أو عند الاستلام، وتقوم بعد ذلك بالاستعلام عن تصريح العمل.