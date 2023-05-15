الذهب يسجل تراجعات متتالية.. كم خسر المعدن الأصفر خلال 48 ساعة؟

شهدت الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة وغير متوقعة في أسعار الذهب، حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر تراجعات متتالية، ليتكبد خسائر وصلت إلى 100 جنيه في الجرام، خلال 48 ساعة فقط، نتيجة عدة عوامل دفعت أسعار الذهب للتراجع.

ووفق بورصات وأسعار تداول الذهب وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، بلغت الخسائر التي لحقت بالمعدن الأصفر خلال الـ48 ساعة الماضية، 100 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الاثنين، 2300 جنيه، مقارنة بسعر 2400 جنيه للجرام في تعاملات أمس الأحد.

أسعار الذهب في محلات الصاغة الأن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2629 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2300 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1971 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و400 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 2019 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

وبدأت أسعار الذهب في الانخفاض، بعد إعلان الحكومة إعفاء واردات مصر من المعدن الأصفر جمركيًا، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة فقط، وكذلك مبادرات خفض أسعار المصنعية، وانخفاض الطلب.

وقرر مجلس الوزراء إعفاء واردات المصريين من الذهب جمركيًا، ولم يحدد القرار الكميات المسموح دخولها مصر مع المصريين بالخارج سواء من المشغولات الذهبية أو من السبائك.