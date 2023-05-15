نيفين مسعد: الحوار الوطني سيناقش حرية تداول المعلومات لمنع نشر البيانات المغلوطة

أكدت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن ملف الحبس الاحتياطي مهم جدا وسيستغرق وقتا في مناقشته، إذ أن هناك اتفاقا حول قاعدة أساسية وهي أن هناك مشكلة ولا بد من التصدي لها، ولو لم تكن هناك مشكلة لما طُرحت هذه القضية على مجلس أمناء الحوار الوطني.

أهمية حرية تداول المعلومات

وأضافت «مسعد»، خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنّ حرية تداول المعلومات والبيانات أمر مهم للغاية منعا لتداول المعلومات المغلوطة، إذ أن بعض الباحثين يقعون في هذا الخطأ.

خطورة انتشار المعلومات الملفقة

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «هناك بعض الكثير من القصص الملفقة التي تتعلق ببعض المشاهير وتتكون موجة تستمر لفترات بسبب عدم وجود معلومة، وهو ما ينطبق على الأخبار المسيئة للاقتصاد والحياة السياسية وسمعة بعض المشتغلين في الباب العام، وبالتالي، إن وفرنا معلومة نكون قد قمنا بسد الباب أمام هذا الأمر».