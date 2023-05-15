«الدقهلية»: زراعة 300 ألف شجرة واهتمام بـ«الخشبية» لاستخدامها في الصناعة

شاركت محافظة الدقهلية فى مبادرة «100 مليون شجرة»، وبلغت حصة الدقهلية من المبادرة الرئاسية 300 ألف شجرة تتسلمها المحافظة على 3 دفعات تشمل 12 صنفاً، منها 6 أصناف مثمرة و6 أصناف زينة، وتتم زراعة الأشجار المثمرة فى الأماكن المغلقة، وأشجار الزينة فى الشوارع الرئيسية وأماكن الازدحام.

ووزعت محافظة الدقهلية الأشجار على جانبى الطرق، وفى نطاق الجهات الحكومية، مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة. ومن الأشجار التى تم توريدها لزراعتها أشجار مثمرة مثل الزيتون واليوسفى والجوافة والبرتقال والليمون، وأشجار زينة تشمل الجزورين والأكاسيا وفراشة الزجاج وكونوكاربس.

وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن الدولة تقوم بمجهود كبير فى مبادرة «100 مليون شجرة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك متابعة مستمرة من مديرية الزراعة، حيث تمت زراعة ما يقرب من 300 ألف شجرة فى المرحلة الأولى من المبادرة بالدقهلية، وزراعة 30 ألف شتلة مثمرة داخل المديرية، حيث يقوم مهندس مختص من إدارة البساتين بمعاينة أماكن الزراعة وتحديد الأماكن المناسبة؛ المفتوحة للأشجار غير المثمرة، والمغلقة للمثمرة.

وتابع وكيل وزارة الزراعة أنه يتم تكليف القائمين على الزراعة بريِّها ومتابعتها فى مراحل النمو على فترات منتظمة، والمبادرة تتابعها أكثر من وزارة، من ضمنها وزارة التنمية المحلية لتوفير الأشجار، ووزارة الزراعة لمتابعة أعمال الزراعة ورعايتها وتوزيعها على الجهات المختلفة، لما لها من أهمية كبيرة فى الحفاظ على البيئة وإثراء الموارد البيئية من حيث تنقية الهواء وتحقيق المنظر الجمالى فى معظم الأماكن، وتنظيم عمليات البناء الضوئى للنباتات التى تساهم فى إنتاج الأكسجين النقى وضخه فى الهواء.

وكشف الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة شئون البيئة بديوان محافظة الدقهلية، أنه تمت زراعة 300 ألف شجرة ضمن المبادرة تشمل أشجار زينة وخشبية ومثمرة، وتوزيعها على 21 مركزاً ومدينة وحياً، حسب احتياج مجلس المدينة. وأشار مدير عام إدارة شئون البيئة إلى أن الأشجار المثمرة تمت زراعتها فى الأماكن المغلقة، مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب، موضحاً أن كل مجلس ومدينة أخذ حصته ويقوم بتوزيعها على مديريات الزراعة والصحة والتربية والتعليم ومراكز الشباب.

وأضاف أن هناك لجنة مشكّلة بقرار من محافظ الدقهلية بالمرور على الأشجار التى تمت زراعتها والتأكد من الاهتمام بها ورعايتها وزراعتها فى أماكنها المناسبة وريِّها بمياه صالحة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، لما لها من عائد اقتصادى على الدولة وتقليل الانبعاثات الملوثة ضمن توصيات مؤتمر المناخ، بالإضافة لزيادة المساحة الخضراء وزيادة الأشجار الخشبية من أجل الاهتمام بالأعمال الصناعية