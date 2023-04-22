«الصحة»: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا في الربع الأول من 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ11 مليونًا و500 ألف مستفيد، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل أداء المبادرات الصحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

المبادرات تشمل جميع الفئات العمرية

وأشار «عبد الغفار» إلى أنّ المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من عام 2018، تقدم خدماتها مجانًا لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مجالات «الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الكشف المبكر عن فيروس سي، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالحضانات، دعم صحة المرأة، فحص المقبلين على الزواج، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن سرطان الكبد».

وسائل التواصل مع وزارة الصحة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).