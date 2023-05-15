مؤسسات وأطفال وشباب يتفاعلون مع مبادرة «أحلى وهي خضرة» لتجميل سوهاج

أطلق اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مبادرة «أحلى وهى خضرة» لتشجير المحافظة وزيادة المساحات الخضراء، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تستهدف المبادرة زراعة الأشجار على الطرق السريعة وعلى جانبى الترع والطرق الداخلية وفى محيط المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية ومراكز الشباب بالمحافظة، خاصة بالمراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة»، والمدن الجديدة والظهير الصحراوى، بأشجار مثمرة مثل الموالح والتوت والزيتون والجوافة وأشجار الزينة مثل الفيكس تندرا والكونوكاربس.

وأهدت وزارة البيئة محافظة سوهاج 45 ألف شجرة دعماً للمبادرة، بينها أشجار زينة وأخرى مثمرة، تم توزيعها على قرى ومدن المحافظة، وتسلم رؤساء الوحدات المحلية عدداً منها للزراعة، على أن تُعقد مسابقة بانتهاء المبادرة لتقييم زراعتها بمعايير محددة وفقاً لبيان محافظة سوهاج حول مبادرة «أحلى وهى خضرة».

وتسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما 21 ألف شجرة من أشجار الزينة والزيتون، لأنه مركز حدودى ويضم أكبر عدد من قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة»، فيما تسلم مركز المراغة 8000 شجرة كونوكاربس و5800 شجرة زيتون، وفى مركز جرجا تم توزيع أشجار على 181 قرية تنفذ بها مبادرة حياة كريمة.

وفى مركز أخميم شارك الأطفال فى مبادرة «أحلى وهى خضرة»، حسب تأكيد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، لـ«الوطن»، مشيراً إلى دمجه للأطفال فى المبادرة، وأعد محتوى توعوياً للأطفال يهدف إلى تعريفهم بأهمية التشجير للحفاظ على البيئة بإشراف موجهى التربية الزراعية، وتم تدريب وتعليم الأطفال على طرق زراعة الأشجار، وانتهى التدريب بزراعة الأطفال للأشجار بمحيط مدارسهم والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب، فتم الغرس والزراعة بواسطتهم ليعلموا أهمية التشجير، وسيتابع مركز ومدينة أخميم رعاية ورىّ الأشجار، وتنظيم زيارات للأطفال لأشجارهم لريِّها ورعايتها، كما تم تشجير وتجميل مدخل طريق سوهاج - البحر الأحمر ومنطقة «كوبرى فهمى».

وشاركت جامعة سوهاج فى المبادرة بتوعية الطلاب ومشاركتهم بتشجير الحرم الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والحرم الجامعى القديم بمدينة ناصر، حيث قام الطلاب، بمساعدة إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، بزراعة العديد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة، وأقامت الجامعة العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية التى تستهدف طلاب الجامعة ومنتسبيها لتوضيح قيمة التشجير والغطاء الأخضر والحفاظ عليه، خاصة أن الطلاب قاموا بأنفسهم بغرس الأشجار لتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء، وأكدت إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة إقامة معسكرات خدمة عامة بصورة دورية للطلاب لرعاية الأشجار والاهتمام بها.