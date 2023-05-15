إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط سيارتهم الملاكي داخل مياه الترعة على الطريق الواصل بين مدينتي السنبلاوين والمنصورة بالدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام، لمحاولة إسعافهم وعلاجهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في مياه الترعة على الطريق الواصل بين مدينتي المنصورة والسنبلاوين، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام

إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وإصابة ثلاث أشخاص جاءت أسماءهم كالآتي، طارق عاطف محمد سليمان 24 عام، عامل ومقيم بالسنبلاوين، ويوسف متولي محمد جابر، 21 عام عامل ومقيم بالسنبلاوين، والسيد محمد وسمير إبراهيم، 21 عام، و مقيم بالسنبلاوين.

مصدر طبي يوضح حالة المصابين

قال أحمد بدران وكيل مستشفي السنبلاوين العام لـ«الوطن»، إن الحالات الثلاثة وصلت إلي مستشفي السنبلاوين العام عقب انقلاب السيارة الخاصة بهم في مياه الترعة، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الإشاعات اللازمة لهم، وتبين إصابتهم بكدمات متفرقة بالجسد، وكسور في القدم اليسري، وتم عمل اللازم لعلاجهم

وتحرر محضر بالواقعة، وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.