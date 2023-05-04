تعريفة الركوب الجديدة لكل خطوط محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لكافة خطوط محافظة الدقهلية وأكدت على التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار السولار، وتفقد المحافظ اليوم الخميس في جولة شملت موقف الأتوبيس الجديد والذي يضم عدد من الخطوط الداخلية للمراكز والخارجية للمحافظات منها «خط المنصورة السلام، والإسماعيلية والسويس والزقازيق وبلقاس والمنزلة والجمالية ومنية النصر»، والتقي بعدد من المواطنين للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.

تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لكافة خطوط محافظة الدقهلية

جاء تفقد المواقف للتأكيد على تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لكافة خطوط محافظة الدقهلية بحضور العميد هشام دياب مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والمحاسب أحمد البنداري مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة في الدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن التحريك الجديد بحد أقصى 10 % للخطوط الداخلية والخارجية «سيارات الميكروباص والسرفيس» دون سيارات التاكسي عقب قرار تحريك أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة وسحب كافة التراخيص الممنوحه لهم، مشددا على عدم استغلال المواطنين.

وشكلت محافظة الدقهلية لجان للمرور علي كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور، بالإضافة إلى مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات.

وتعمل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور.