غرفة السياحة: الإماراتيون يرفعون نسب إشغال فنادق الساحل الشمالي الصيف الجاري

أكد محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الموسم الصيفي الحالي سيشهد تدفقات من سياح دولة الإمارات العربية المتحدة على زيارة منطقة الساحل الشمالي والإسكندرية، لافتا إلى أن غالبية فنادق منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، ستسجل نسب إشغال تتخطى حاجز الـ80% بداية من الشهر المقبل، بفضل تواجد الإماراتيين.

وأضاف لـ«الوطن»، أن السياح الإماراتيين بدأوا خلال الـ3 سنوات الماضية، في القدوم بكثرة لمنطقة الساحل الشمالي، موضحا أن غالبية حجوزات الإماراتيين القادمين لمصر، تتركز حاليا على العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الصيف

وأشار إلى أن فصل الصيف الحالي، سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، ومعدلات الطلب على زيارة مصر، لافتا إلى أن ذروة تواجد السياح العرب بمصر تكون في الفترة من أول يونيه حتى نهاية أغسطس.

تحقيق نمو أكثر من 30% بأعداد السياح العرب

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص، يستهدف تحقيق نمو في معدلات الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر خلال العام الجاري، بنسبة أكبر من 30%.

وتابع: نستهدف وصول عدد السياح العرب الوافدين لمصر هذا العام، إلى نحو 2 مليون و500 ألف سائح.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر خلال عام 2022.