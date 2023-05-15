مشاورات مصرية روسية رفيعة حول الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة

استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون متعددة الأطراف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد للقاهرة، للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اتصالاً بالعمل الدولي متعدد الأطراف.

وبحسب وزارة الخارجية على «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، فقد تناولت المشاورات العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، والتي كان من أبرزها إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف، لاسيّما جهود إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وفقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وما يتسق مع قواعد القانون الدولي العام.

دور الأمم المتحدة في دعم السلام

كما تناول اللقاء بحث دور منظمة الأمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية والإقليمية، وأيضًا الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام في الدول المختلفة، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه منظومة العمل المتعدد الأطراف؛ بما في ذلك العمل الموكل إلى الوكالات الدولية المتخصصة. وقد تناول الجانبان كذلك الجهود الأممية لنزع السلاح النووي وحظر انتشاره بما في ذلك جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي إلى جانب مساعي منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

مشاورات محددات الموقف المصري

وقد تناول السفير بدوي، خلال المشاورات، محددات الموقف المصري اتصالاً بتعامل المنظومة الأممية مع الأوضاع والأزمات الإقليمية الراهنة، كما بحث الجانبان آفاق الدور الأممي في تسوية النزاعات والصراعات التي تشهدها دول الإقليم، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين.