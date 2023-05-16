على طريقة أفلام توم هانكس.. طائرة شحن تنجو من التحطم بأعجوبة في لوكسمبورج

أنقذت العناية الألهية، ركاب طائرة شحن من طراز «بوينج 747»، كانت متجهة من لوكسمبورج باتجاه الولايات المتحدة، من حادث مروع، وعلى طريقة أفلام هوليود مثل فيلم «Flight» لدنزل واشنطن و«Sully» لتوم هانكس، وغيرها من الأعمال الفنية، تمكنت الطائرة من الهبوط اضطراريا بسلام، دون وقوع إصابات في طاقهما.

إقلاع طائرة الشحن صوب مطار أوهاري

وبطريقة تحبس الأنفاس، أظهره مقطع فيديو، مثلما عودت هوليود، أقلعت طائرة شحن من طراز «بوينج 747» من لوكسمبورج باتجاه مطار أوهاري في شيكاغو بولاية إلينوي، وسط غرب الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن طاقم قيادة طائرة الشحن، انتبهوا مباشرة بعد الإقلاع، إلى عدم إمكانية سحب العجلات الخاصة بالإقلاع على النحو المعتاد، وهو ما بدا بمثابة خلل.

واضطرت طائرة الشحن، إلى التخلص من الوقود في الجو، قبل تنفيذ عملية الهبوط، ولدى هبوط طائرة الشحن من طراز «بوينج 747» بعد 45 دقيقة من الإقلاع، نزلت بعنف على المدرج، ما أسفر عن فقدانها عجلاتها الخلفية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهرت مقاطع فيديو، ارتداد العجلات الخلفية للطائرة في الهواء، وفقا لما ذكرته «ديلي ميل».

وقالت شركة «كارجولوكس» من لوكسمبورج، المالكة لطائرة الشحن، مساء أمس الأول الأحد، إن حادث هبوط خطير لم يسفر عن وقوع مصابين.