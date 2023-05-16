«شنبارة الميمونة» قرية ارتبط اسمها بفيلم لعادل إمام.. والأهالي: أصبحت معروفة

قرية صغيرة بمحافظة الشرقية ذاع صيتها، وتردد ذكرها في أوائل الثمانينيات، نظرًا لأن النجم عادل إمام ذكرها بكثرة في فيلم «رجب على صفيح ساخن»، إذ كان من المفترض ضمن سياق القصة أنه من أبناء الريف وسافر لمهمة إلى القاهرة، وكلما سأله أحد عن عنوانه وبلدته، قال: «أنا من شنبارة الميمونة ومش على الخريطة»، ومن هنا ارتبط اسم القرية بالفيلم.

وتحل غدا الأربعاء، الذكرى الـ83 لميلاد الفنان عادل إمام، الذي ولد في 17 مايو من عام 1940 بمحافظة الدقهلية، بينما يمر نحو 44 عامًا على صناعة وعرض فيلم «رجب على صفيح ساخن»، والذي ترددت خلال بعض مشاهده اسم قرية شنبارة الميمونة، التي كانت تابعة قبل سبعينيات القرن الماضي لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتم فصلها عنها، لتتبع جغرافيا محافظة الشرقية بقرار رسمي من رئيس الجمهورية برقم 658 لسنة 1969.

علاقة شنبارة الميمونة بفيلم عادل إمام

والتقت «الوطن» بعض أبناء قرية شنبارة الميمونة للحديث حول ذكر قريتهم في الفيلم، ويقول «عبدالرحمن أحمد»، أن قريته أصبحت علمًا في الشرقية بسبب ذكرها في الفيلم.

في السياق، قال «محمود عنان» أحد مواطني القرية، إنه في فترة عرض الفيلم في السينما لم يستطع أبناء القرية مشاهدته، وبالتالي لم يعلموا بذكر قريتهم فيه إلا بعد انتشار التلفزيون، ووقتها كان الأهالي يبتسمون ويسعدون بترديد اسمها.

شنبارة الميمونة تم فصلها عن الدقهليه لتتبع الشرقية

في سياق متصل يوضح أحمد صابر لـ«الوطن»، أن ذكر القرية أمر جيد ويسعد الأهالي، معلقًا: «جدي قالي إن قرية شنبارة الميمونة كانت تابعة لمحافظة الدقهلية ودلوقتي بقت تبع الشرقية تحديدا تابعة لمركزومدينة الزقازيق».

وصلة من الضحك بعد ذكر اسم قرية «شنبارة الميمونة»

ومن جانبها تضيف ريهام منصور من بنات القرية، إنها كلما شاهدت الفيلم وتسمع اسم قريتها تبتسم خاصة لطريقة كلام عادل إمام، مشيرة إلى أنها عندما التحقت بالجامعة كان أصحابها يتذكرون اسم قريتها ويبدأون في وصلة من الضحك، معلقة: «كنت بقول لأصحابي أنا من شنبارة الميمونة وعارفة إنها بلد معروفة وعلى الخريطة».

فيلم رجب على صفيح ساخن

يذكر أن فيلم رجب على صفيح ساخن انتاج عام 1979 بطولة النجم عادل إمام، سعيد صالح، ناهد شريف وسامي العدل ونخبة من الممثلين، وأحداث القصة تدور حول اتفاق أهل قرية عادل إمام «رجب» على شراء محراث، وتفويضه لشرائه، وبالفعل يسافر للقاهرة وبمجرد وصوله يتم سرقته والاحتيال عليه، إلا أنه يصمم على العودة بالمحراث وإيجاد الأموال والعودة لأهل القرية، إلا أنه يندمج مع المحتالين الذين سرقوا النقود.

عادل إمام ووحيد حامد

وارتبط اسم الفنان عادل إمام بالكاتب المؤلف وحيد حامد ابن مركز منيا القمح بالشرقية، ومثلا ثنائيًا رائعًا وقدما 11 فيلما سينيمائيا، وأعمالا عديدة مع فنانين أصولهم من الشرقية.