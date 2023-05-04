نقيب الفلاحين: الإفراجات الجمركية أدت لتراجع أسعار الأعلاف في الأسواق

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأعلاف الفترة الحالية تراجعت في الأسواق المصرية بنحو 500 جنيها في النوع الواحد، إذ شهدت الأسعار الفترة الماضية استقرارا ملحوظا استمر فترة طويلة.

سبب تراجع الأسعار

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سبب تراجع أسعار الأعلاف حاليا، يعود إلى الإفراجات الجمركية، التي تمت شهر أبريل الماضي، إذ تم الإفراج عن الذرة وفول الصويا والأعلاف، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة أو تراجعا جديدا.

أسعار خامات الأعلاف

وأشار نقيب الفلاحين الي أنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 18ألف جنيه للطن، والذرة الأوكراني 16 ألف جنيه للطن، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 18600 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 41 ألف جنيه للطن، والـ46% بسعر42 ألف جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين أنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13200 جنيه، والروسي 13250 جنيها، وطن الردة المحلية 12300 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 50 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 49700 جنيه.

أسعار الأعلاف

ولفت إلى أن سعر الأعلاف 23% البادي 21690 جنيها للطن، بينما يسجل سعر العلف 21% النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21440 جنيها.