طفل يوجه سؤالا صعبا لعلي جمعة عبر قناة الناس: «اللي بنحبهم بيموتوا ليه؟»

«عايز أعرف الناس اللي بنحبهم بيموتوا ليه؟».. سؤال وجهه طفل يٌدعى مصطفى عمره 7 سنوات، للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في برنامج «مع الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس».

الله خلق الإنسان من جسد وروح ونفس

رد الدكتور علي جمعة قائلًا: «اللي بيموتوا يا مصطفى الناس اللي بنحبهم، والناس اللي مبنحبهمش».. مضيفا «ربنا لما خلقنا خلقنا 3 حاجات، خلق لينا جسم وحط جواه الروح، فاتحرك وراح وجه، ومشي وحط جوة الروح النفس».

وتابع: «لما بنيجي ننام النفس بتطلع فبنام».. مستشهدًا بقوله تعالى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»، مشيرًا إلى أنه حين رجوع النفس يستيقظ الإنسان.

وأشار إلى أن طلوع الروح يعني الموت، مؤكدًا أن الروح بداخلها النفس، مضيفًا «ليه ربنا بيعمل كده، لأن الإنسان محدود له مدة، وربنا حاطط لكل واحد فينا الأجل بتاعه، والموت ده فايدة للبشرية، لأن لو الإنسان جه الحياة الدنيا وممتش، كانت الأرض هتبقى فيها بشر لا تسعهم الأرض».

ووجه جمعة رسالة للطفل مصطفى قائلًا: «أنا لما بكبر في السن ببقى عايز حد يعاوني فأنت تيجي تعاوني، فالموت هنا بينهي الحالة دي، فتلتفت لنفسك، عشان تعيش، ولو أنا فضلت موجود وأنت فضلت تخدمني، يبقى أنت مش هتعرف تخدم حد».