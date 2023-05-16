5 خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو في شمال الدلتا

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، عدة طرق لمعرفة فاتورة الكهرباء في شمال الدلتا مايو 2023، في إطار الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين وتسهيل مهمة التعرف على قيمة الاستهلاك الشهري وفاتورة الكهرباء، وخلال السطور التالية يستعرض «الوطن»، خطوات معرفة فاتورة الكهرباء في شمال الدلتا مايو 2023، على النحو التالي:

خطوات معرفة فاتورة الكهرباء في شمال الدلتا مايو 2023

- الدخول على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن وفقا للمنطقة، إذ يظهر للمواطن 3 اختيارات تشمل محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

- يقوم المواطن باختيار هندسة الكهرباء التابع لها.

- إدخال بيانات فاتورة الكهرباء الخاص به بشكل صحيح، والبيانات تكون موجودة في أي فاتورة سابقه له وهي «المنطقة، اليومية، الحساب، الفرعي».

- وبعد هذه الخطوات تظهر فاتورة الكهرباء الخاصة به، وبها قراءة العداد والقراءة السابقة وعدد الكيلو وات المستهلكة وقيمة الاستهلاك الشهري.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيقات الهاتف

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خدمة جديدة وهي إمكانية إدخال قراءة عداد الكهرباء مايو 2023 بشكل إلكتروني، وأوضحت الوزارة أنّ هذه الخدمة تهدف إلى القضاء على القراءات الوهمية والشاذة، بالإضافة إلى ضمان إصدار فاتورة تعبر عن الاستهلام الفعلي للمشترك.

واستعرضت الوزارة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني، لافتة إلى أنها تتم من خلال إدخال قراءة عداد الكهرباء الخاصة به عن طريق تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، ويمكن تحملية من «App Store - Play Store».