بسهولة.. كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء المنزل عن شهر مايو 2023؟

يهتم مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة بمعرفة الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء لكيفية احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2023 للقطاع المنزلي.

كيفية احتساب استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2023 للقطاع المنزلي

وحددت الشركة القابضة للكهرباء طريقة احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو الجاري 2023 للقطاع المنزلي بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك، وفقًا للصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك » لجميع شرائح استهلاك الكهرباء طبقا للسنة المالية «2023-2022» بالقطاع المنزلي وهي كالتالي:

- كيفية احتساب استهلاك 50 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏50 كيلو × 48 قرشًا= 24 جنيهًا.

‎‏مقابل خدمة عملاء: جنيه‎‏ واحد.

- طريقة احتساب استهلاك 100 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقًا للسنة المالية «2023-2022»

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎‎مقابل خدمة عملاء = جنيه‏ان.

‏- كيفية احتساب استهلاك 200 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات‏‏ .

- كيفية حساب استهلاك 300 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

100 × 1.06 = 106 جنيهات.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‎‏‎‏

‏- كيفية حساب استهلاك 500 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقًا للسنة المالية «2023-2022»:

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

150 × 1.28 = 192 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا.

- كيفية حساب استهلاك 700 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقًا للسنة المالية «2023-2022»:

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا‏.

- كيفية احتساب استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقًا للسنة المالية «2023-2022»:

‎‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا ‎.

‎‏- كيفية احتساب استهلاك2000 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»

2000 × 1.45 = 2900 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.