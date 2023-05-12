كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات والمنشآت التجارية مايو 2023

يسعى أصحاب المحلات والمنشآت التجارية البحث عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء لكيفية احتساب فاتورة الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن شهر مايو 2023 بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك بشركات التوزيع بالمحافظات.

خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات والمنشآت التجارية مايو 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها أصحاب المحلات والمنشآت التجارية لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2023، بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري لعام 2023 وهي كالتالي:

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 100 كيلو وات ساعة = 70 جنيهًا.

100× 0.65 جنيه = 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا.

150 × 1.20 = 180 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا

300 ×1.40 =420 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا

400 × 1.40 = 560 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا.

500× 1.40 = 700 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

50 × 1.55 = 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

400 × 1.55 = 620 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا

- كيفية احتساب قيمة استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا