7 لجان برلمانية بـ«النواب» تناقش مشروع موازنة الدولة 2023-2024

تواصل اللجان البرلمانية في مجلس النواب، اجتماعاتها اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، حيث تعقد 7 لجان برلمانية اجتماعات على مدار اليوم بحضور الجهات المختصة.

انعقاد لجنة الإدارة المحلية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين، الأول لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

طلبات إحاطة للحفاظ علي منطقة الزمالك

وتناقش في اجتماعها الثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين الدكتور أشرف حاتم ونيقين الطاهري، بشأن الحفاظ على حديقتي النهر، وآدم بحي الزمالك - محافظة القاهرة وعدم المساس بالمساحات الخضراء، وكذلك مطالب سكان منطقة الزمالك بإلغاء الجراچات المزمع إنشاؤها على ضفاف النيل ضمن مشروع ممشى أهل مصربمنطقة الزمالك.

مخصصات وزارة الزراعة فى موازنة 2023-2024

وتعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

وتواصل الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، للجهات التالية، «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن».

توصية برلمانية لزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية

كما تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024.

وكانت اللجنة البرلمانية قد أوصت في اجتماعها أمس، بإدراج 32 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في احتياطي الموازنة.

موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

190 مشروع صحي جديد بتكلفة 36 مليار جنيه

وتواصل لجنتي الصحة، والشباب والرياضة، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2023-2024.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قال في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّه جار العمل في 190 مشروعا صحيا بتكلفة 36.6 مليار جنيه.