سعر جنيه الذهب اليوم بعد التراجعات الأخيرة.. كم يبلغ؟

شهد الجنيه الذهب إقبالا كبيرا على شرائه كنوع من الاستثمار خلال الشهور الأخيرة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب وقتها، لذا كان شرائه هو الاستثار الأفضل، إذ أنه يتميز بسعر مصنعية أقل مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وفي ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق الذهب في الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع الأسعار بكل الأعيرة، والذى كان الأكثر تأثرا هو سعر الجنيه الذهب حيث أن تراجعه كسر حاجز الـ2000 جنيه مؤخرا، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، لذا من خلال السطور التالية ترصد الوطن سعر الجنية الذهب اليوم في حالات الشراء والبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفقا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات، بلع سعر بيع الجنيه الذهب اليوم، مبلغ 18.160 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء 18.320جنية.

سعر كيلو الذهب اليوم

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، في أسواق الصاغة، خلال عمليات البيع 2.594.286 جنيه، في حين بلغ خلال عمليات الشراء 2.617.143 جنيه.