تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في محال الصاغة مع بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم في الصاغة، تراجعًا خلال بداية التعاملات، بقيمة 10 جنيهات لعيار الذهب 21، و12 جنيهًا لعيار 24 الأكثر نقاءً، ليواصل المعدن الانخفاض بعد خسائر حققها خلال الـ 48 ساعة الماضية، قُدرت بنحو 100 جنيه للجرام، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 2290 جنيهًا بدلا من 2300 جنيه خلال نهاية التعاملات مساء أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الصاغة، وعيار 24 الأكثر نقاءً فضلا عن تراجع عيار 18 وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي وفقا لما أعلنته شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2627 جنيهًا للشراء، دون مصنعية، كما سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، سعر 2290 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 1963 جنيهًا، دون مصنعية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1527 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بيع بـ1309 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، إلى 18320 جنيها دون مصنعية أو ضريبة، وفيما يخص سعر الذهب عالميًا، جاءت الأونصة بسعر 2019 دولارًا أمريكيًا.