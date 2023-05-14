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محافظ دمياط تتابع سير منظومة توريد القمح إلى الشون والهناجر

كتب:

مني عبد الله
05:33 م | الأحد 14 مايو 2023
القمح بدمياط

القمح بدمياط

تابعت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط سير منظومة توريد القمح بإجمالي 35164 طن حتى الآن بالشون والهناجر لهذا الموسم بالتعاون مع مديرية التموين بدمياط، من خلال مديريتي الزراعة والتموين لتسهيل عملية التوريد ولرصد كافة العوائق أمام المزارعين. 

توريد محصول القمح بدمياط 

قال على الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن محافظ دمياط تتابع باستمرار مع التموين والزراعة أولا بأول عملية توريد محصول القمح بداية من لحظة حصاده من المزارعين وحتى توريده ووصوله الشون والهناجر كأحد أهم الملفات الهامة وكونها من السلع الاستراتيجية. 

 

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التي جرى تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذي بدأ الشهر الماضي، معلنة عن توريد 35164 طن من المحصول حتى الآن.

تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف أولاً بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورا.

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بقلم مني عبد الله