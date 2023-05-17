4 خدمات تقدمها البوابة القانونية للتشريعات المصرية.. اعرف التفاصيل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ البوابة القانونية للتشريعات المصرية هي قاعدة بيانات قانونية إلكترونية تابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية عربية أفريقية توطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تعد البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المصدر الرسمي التابع لمجلس الوزراء الذي يوفر التشريعات المصرية وأحكام المحاكم المختلفة المتتابعة بشكل يومي، وتقدم البوابة العديد من الخدمات، كما يلي.

قواعد البيانات القانونية من التشريعات والأحكام

تمتلك البوابة مجموعة من قواعد البيانات التي تزخر بموسوعات ضخمة تضم جميع التشريعات والأحكام والفتاوى التي يمكن للمستخدم الوصول إليها بكل سهولة وطباعتها مباشرة عن طريق موقع البوابة.

النشرة القانونية

توفر النشرة القانونية للمستخدم الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات وأبرز الأخبار على الساحة، وغير ذلك من آراء المتخصصين بكل سهولة ويسر وبشكل أسبوعي، حيث توفر نظرة عامة على كل ما يدور على الساحة القانونية وتبرز أحدث الأحكام والتشريعات إلى جانب أخبار المجتمع القانوني التي تهم الجمهور من المتخصصين وغير المتخصصين في المجال القانوني.

الموضوعات المتخصصة والمستندات القانونية

- تقدّم البوابة خدمة الموضوعات المتخصصة التي تساعد الباحث القانوني في التوصل لأفضل النتائج البحثية بشأن موضوع قانوني محدد.

- تضم جميع المصادر من أحكام وتشريعات مرتبطة في مجال محدد ومفهرسة بطريقة منظمة تسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومة القانونية بقدر عالٍ من الدقة والكفاءة بما يساعد المتخصص ويوفر على غير المتخصص الوقت والجهد.

- توفر البوابة القانونية عددا من النماذج الاسترشادية لصحف وعرائض الدعاوى في مختلف مجالات القانون، إضافة إلى عدد من نماذج العقود والمذكرات القانونية المختلفة.

- جار العمل على تطوير الخدمة لإعداد المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

استخدام الذكاء الاصطناعي في البوابة القانونية للتشريعات المصرية

وأوضح مركز المعلومات أنّ الذكاء الاصطناعي هو مصطلح يشكّل مظلّة للعديد من التقنيات التي تتيح للآلات أن تحاكي الذكاء البشري، وجرى تطبيق هذا النظام على البوابة القانونية، من حيث إعادة هيكلة البوابة لتكون مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، وكان ذلك من خلال عدة نواحٍ، منها البحث الأساسي بحيث يساعد الذكاء الاصطناعي مستخدم البوابة عن طريق تسهيل البحث وإتاحة ظهور نتائج أكثر دقة وأكثر فعالية، فيتم تزويد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعدد من المرادفات اللغوية ومعانيها ومرادفاتها القانونية، ما يجعل الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على فهم المصطلحات القانونية بشكل ينعكس على دقة النتائج.

ولفت إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يوفر للباحث النتائج ليس فقط بناء على الكلمات التي يبحث بها المستخدم، بل يوفر له نتائج البحث التي ظهرت بها مرادفات أو معاني الجمل التي يقوم المستخدم بالبحث عنها.

وبالنسبة لخدمة البحث المتقدم يوفر الذكاء الاصطناعي عدد من الخيارات لتدقيق نطاق البحث والوصول إلى أفضل النتائج، ويقوم الذكاء الاصطناعي باستخراج واستعراض كل ما له صلة على البوابة من تشريعات وأحكام «إدارية عليا، نقض، دستوريا عليا» وفتاوي مجلس الدولة، ويمكن استخدام البحث المتقدم في البحث من خلال رقم الطعن ورقم الفتوى، ورقم الملف وتاريخ الجلسة.