10 معلومات عن مشروعات «الكهرباء» بعد متابعة رئيس الوزراء لعدد منها اليوم

ناقش الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.

مشروعات وزارة الكهرباء في مجالات الربط والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

وتستعرض «الوطن» 10 معلومات عن مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال الربط الكهربائي بعد اتخاذ قطاع الكهرباء خطوات جادة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة لما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة بالبلاد بحلول عام 2035، إضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وقَّعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة في أكتوبر 2021 ويعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

والخط يتيح تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.

خط الربط الكهربائى بين مصر واليونان

تم توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر وقبرص واليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحري يعتبر أولى خطوات مصر في طريقها للربط مع جميع دول أوروبا، والمشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل وتحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء.

مشروع الطاقة الشمسية أو مشروع بنبان

يعد أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ويعتبر بمثابة سد عالٍ جديد بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة ستنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية فى العالم ولتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير فى الجمهورية الجديدة.

وحصل المشروع على جائزة التميز الحكومى العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، كما استطاع المشروع أن يحصد جائزة أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لعام 2018.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 2000 ميجا وات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في 2026 ويمكن زيادة قدرات منشأتي التحليل الكهربائي المقرر إقامتهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وساحل البحر المتوسط إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، مع إمداد القطاع الصناعي المحلي بالهيدروجين الأخضر.