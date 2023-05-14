«معلومات الوزراء»: مصر تحتل المركز الرابع عالميا في تصنيف عدد المهنيين المستقلين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالعمل الحر، بهدف تنمية قطاع المهنيين المستقلين «Freelancers»، وتمكينهم من تحقيق النجاح المهني، والمنافسة في أسواق العمل المستقلة، تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان.

مركز المعلومات: المبادرات أثمرت عن تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية منذ 5 أعوام للتوسع في المنح التدريبية وأعداد المتدربين لترتفع من 4 آلاف متدرب وصولًا إلى 225 ألف متدرب، مستهدفة إيجاد فرص عمل للمتدربين، وخلق فرص عمل للشباب خارج حدود مصر يعملون بها من أماكنهم.

وأشارت إلى أن تلك المبادرات أثمرت عن تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان، لتصبح في المركز الرابع عالميًّا صعودًا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنةً بالمركز 14.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في تصنيف عدد المهنيين المستقلين «Freelancers» بالنسبة لعدد السكان متقدمة بذلك مركزين في التصنيف، كما تحتل المركز الثامن في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين.