ما هو مصير رسوم حجز رحلات الحج حال وفاة الفائز بالقرعة؟.. «السياحة» تجيب

مع بدء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج هذا العام، والإعلان عن مواعيد سفر الحجاج لأداء المناسك، ظهرت العديد من التساؤلات بعد وفاة بعض الفائزين بقرعة الحج حول مصير مقدم حجز البرنامج الذي دفعه المواطن، وأيضا مصير تأشيرة الحج المخصصة له.

رد المبالغ التي دفعها كاملا للأسرة

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المواطن الذي توفى بعد فوزه بقرعة الحج السياحي ستسترد أسرته كامل مبلغ جدية الحجز الذي دفعه وفقا للمستوى الذي تقدم له، لافتا إلى أن الشركة تمنح تلك المبالغ للأسرة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع ضرورة وجود إعلام وراثة.

وأضاف لـ «الوطن»، أن مصير تأشيرة الحج المخصصة للحاج الذي توفى بعد فوزه بقرعة الحج السياحي، فإنها ترد إلى وزارة السياحة والآثار التي تقوم بدورها بتوزيعها بالتساوي على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج.

وتابع: «شركات السياحة رأس التضامن هي الشركة التي تكون مسئولة عن تنظيم برامج الحج لعدد من الشركات التي تتضامن معها في التنظيم وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار».

الحالات التي توجب استبدال الفائزين بالحج

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة هذا العام، حددت الحالات التي توجب استبدال الفائزين بقرعة الحج السياحي بغيرهم، وهي في حالة وفاة الفائز بفرصة الحج شريطة أن يكون تاريخ الوفاة لاحق على إعلان نتيجة القرعة، أو في حالة صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ على أن يكون تاريخ صدور الحكم القضائي لاحق لموعد إعلان الفائزين بقرعة الحج السياحي.