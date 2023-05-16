«الشباب» تطلق المرحلة الثانية من الملتقى التثقيفي للعمل في القليوبية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية- إدارة البرامج التطوعيه والإدارة الكشفية، أولى فعاليات المرحلة الثانية من الملتقى التثقيفي التوعوي «منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل»، تحت عنوان «نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية»، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 15 حتى 18 مايو الجاري، بمركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية، بمشاركة 75 متدربا من أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة.

وتناولت فعاليات اليوم تنفيذ الجلسة الأولى حول السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وكيفية حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل، وتناولت الجلسة الثانية المساواة بين الجنسين وسبل تحقيقها في سوق العمل.

منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل

وتنفذ تلك المرحلة في ضوء النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الملتقى التثقيفي التوعوي «منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل»، والتي عقدت في محافظات مختلفة «القاهرة، ودمياط، والإسكندرية، وبورسعيد، والبحر الأحمر» بمشاركة 250 متدربا.

بروتوكول لتمويل المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب

وكانت وزارة الشباب والرياضة، وقّعت بروتوكولا مع 3 بنوك وطنية، هي «مصر، والأهلي، والبنك الزراعي»، بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية في مراكز الشباب، والتي تكون بتمويل من البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول إلى ثقافة الشمول المالي، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري.