منظمة العمل الدولية تطالب بدعم عاجل لتركيا وسوريا للتعافي من الزلزال

أكدت منظمة العمل الدولية، ضرورة تقديم دعم عاجل لسوريا وتركيا لتعزيز سبل العيش، ومنع الانزلاق إلى هاوية الفقر، وذلك عقب الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين خلال فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء.

تضرر مئات آلاف العاملين في تركيا وسوريا بسبب الزلزال المدمر

وأظهرت النتائج الأولية لتقرير تقييمي أجرته المنظمة حول أثر الزلزال المدمر على سوق العمل، أن مئات آلاف العاملين في تركيا وسوريا فقدوا مصادر كسب رزقهم بسبب هذه الكارثة.

ونقل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو قوله، إن تعزيز فرص العمل، أمر أساسي للاستجابة الناجحة للزلزال، مضيفا: «يمكن للناس أن يبدأوا في إعادة بناء حياتهم، إذا أعادوا بناء سبل كسب رزقهم، إننا مدينون لأولئك الذين خسروا الكثير بسبب الزلزال، علينا أن نضمن إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكريم في عملية التعافي وإعادة البناء».

170 ألف شخص فقدوا وظائفهم في سوريا

كما قالت منظمة العمل الدولية، إن حوالي 170 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب الزلزال في سوريا، مشيرة إلى تأثر نحو 35 ألف مشروع متوسط الحجم وصغير ومتناهي الصغر، وأوضحت أن المناطق الخمس الأكثر تضررا في سوريا هي حلب وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس، التي كانت موطنا لأكثر من 42% من سكان سوريا، بما في ذلك 7.1 مليون شخص في سن العمل الذي يبدأ من سن 16 عاما.

تضرر 660 ألف عامل في تركيا

أما في تركيا، قالت المنظمة الدولية إن الزلزال تسبب في تضرر نحو 660 ألف شخص غير قادرين على كسب رزقهم، إضافة إلى أكثر من 150 ألف مكان عمل غير صالح للاستعمال، محذرة من من المخاطر المتزايدة على السلامة والصحة الوظيفيتين وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن العاملين المتضررين في تركيا يواجهون خسارة في الدخل، يقدر متوسطها بأكثر من 230 دولارا شهريا.