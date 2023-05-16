«الإسكان»: مد فترة تلقي تظلمات «سكن كل المصريين 3» حتى 25 مايو الجاري

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة تلقى تظلمات حاجزي المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3»، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم حتى يوم الخميس 25 مايو 2023، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، الخميس 18 مايو 2023.

التيسير على المتقدمين لحجز وحدات الإسكان

وأضافت في بيان، أن مد فترة تلقي التظلمات جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة، مؤكدة الرد على كافة التظلمات تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتاح حق الرد على نتيجة التظلم واستيفاء المستندات المطلوبة حال طُلب ذلك، وهذا في حالة المواطنين الذين تقدموا بتظلمات قبل انتهاء مرحلة التظلم في 25 مايو 2023.

لن يتم قبول تظلمات من يتبين عدم انطباق الشروط عليهم

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وأوضحت أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المستوفين لها وفقاً للضوابط المُعلن عنها، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات إلى الصندوق حتى الآن 45056 مواطنًا، وجار الرد على هذه التظلمات.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلم من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

حيث يمكن للمواطن إدخال رقمه القومي عبر الموقع والضغط على نتائج الفرز لمعرفة موقفه، ثم يقوم بالضغط على تقديم التظلم، في حالة عدم الانطباق بعد قراءة الأسباب الخاصة بذلك، على أن يقوم العميل بتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها في ملف PDF لا يزيد حجمه عن 2 ميجا.

متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن َومديريات الإسكان.