خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4.. متاح اليوم لمدة 7 ساعات فقط

قررت وزاة الإسكان، إعادة فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من إعلان سكن كل المصريين 4، اليوم الأحد 7 مايو 2023، لمدة 7 ساعات فقط، بدءًا من الساعة 5 مساءً، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

الوحدات المتبقية في سكن لكل المصريين 4

تتاح الشقق المتبقية من إعلان سكن لكل المصريين 4 لمن سددوا مقدم جدية الحجز، وسجلوا على البوابة الإلكترونية للصندوق، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية، وتأتي عدد على النحو التالي:

- وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة

- 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا

- 13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة

- 17 وحدة سكنية بمدينة شطا

- 25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا

- 17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور

- 50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق

- 773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرض

- 10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة «البداري»

ويمكن للمواطنين الاطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4، كما أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الآتي:

- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي.

- اختر إنشاء حساب بالرقم السري والرقم القومي في حالة التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

- اختيار حجز الوحدة المراد الحجز بها وهي وحدات دار مصر و وحدات سكن مصر ووحدات جنة.

- اختار سكن لكل المصريين 4.

- اختار دخول مستخدم حالي.

- اكتب بيانات الدخول وتشمل الإسم والرقم السري.

- اختار «طلباتي» أعلى الصفحة يسارًا.

- اختار حجز الوحدة المناسبة من الجدول الذي يظهر لك.

- اكتب كود الحجز الخاص بالوحدة المناسبة.

- اضغط على كلمة «اختيار» تظهر لك رسالة تم الاختيار بنجاح.

- تظهر بيانات الوحدة على الشاشة عقب انتهاء التسجيل.