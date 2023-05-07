خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4.. متاح اليوم لمدة 7 ساعات فقط
كتب:
صفية النجار
06:57 م | الأحد 07 مايو 2023
حجز شقق سكن لكل المصريين 4
قررت وزاة الإسكان، إعادة فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من إعلان سكن كل المصريين 4، اليوم الأحد 7 مايو 2023، لمدة 7 ساعات فقط، بدءًا من الساعة 5 مساءً، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
الوحدات المتبقية في سكن لكل المصريين 4
تتاح الشقق المتبقية من إعلان سكن لكل المصريين 4 لمن سددوا مقدم جدية الحجز، وسجلوا على البوابة الإلكترونية للصندوق، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية، وتأتي عدد على النحو التالي:
- وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة
- 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا
- 13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة
- 17 وحدة سكنية بمدينة شطا
- 25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا
- 17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور
- 50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق
- 773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرض
- 10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة «البداري»
ويمكن للمواطنين الاطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.
خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4
وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4، كما أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الآتي:
- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي.
- اختر إنشاء حساب بالرقم السري والرقم القومي في حالة التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.
- اختيار حجز الوحدة المراد الحجز بها وهي وحدات دار مصر و وحدات سكن مصر ووحدات جنة.
- اختار سكن لكل المصريين 4.
- اختار دخول مستخدم حالي.
- اكتب بيانات الدخول وتشمل الإسم والرقم السري.
- اختار «طلباتي» أعلى الصفحة يسارًا.
- اختار حجز الوحدة المناسبة من الجدول الذي يظهر لك.
- اكتب كود الحجز الخاص بالوحدة المناسبة.
- اضغط على كلمة «اختيار» تظهر لك رسالة تم الاختيار بنجاح.
- تظهر بيانات الوحدة على الشاشة عقب انتهاء التسجيل.