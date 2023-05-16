إبحار 89 مركب صيد في البرلس بعد هدوء حركة الأمواج

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن 89 مركب صيد كبيرة، أقلعت اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، في سواحل البرلس بكفر الشيخ، لافتا إلى أن حركة الأمواج اليوم الثلاثاء هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سيساعد على إقلاع عدد آخر لمراكب الصيد خلال الساعات المقبلة، من سواحل البرلس، بحثًا عن الرزق.

خروج مراكب الصيد للعمل بالبحر المتوسط

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين تلك المراكب، والتي أقعلت اليوم الثلاثاء، 14 مركب صيد من نوع «القنار»، والتي تبحر لمدة زمنية نحو 13 يوما، ثم تعاود لسواحل البرلس مرة أخرى، موضحًا أن مياه البحر المتوسط، بها الكثير من أنواع الأسماك البحرية المميزة بالطعم الشهي، والتي تعود بالنفع على نحو 62 ألف صياد بالخير والرزق.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 11كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 37%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 36 درجة مئوية، والصغرى، 16 درجة مئوية.