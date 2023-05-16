كيفية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.. تعرف على الخطوات

كيفية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، من الأسئلة التي يهتم بها أصحاب الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت الصناعية، نظرا لأهمية البطاقة الضريبة والسجل التجاري في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية.

كيفية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري

وترصد «الوطن»، كيفية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى، في إطار أخبارها الخدمية التي تحرص على نشرها للقراء والمتابعين، وتتضمن مجموعة من الخطوات كالتالي:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الشركة، وإيصال كهرباء حديث، تقدم للمأمورية المختصة، مع أصول المستندات للاطلاع عليها.

ـ صورة من عقد الإيجار أو عقد التمليك للمكان المخصص للمنشأة التجارية أو الصناعية، مثبت بها التاريخ.

ـ تقديم طلب لاستخراج بطاقة الضريبية على النموذج المخصص له، داخل مأمورية الضرائب التابع لها مكان المنشأة الصناعية أو التجارية.

ـ تقوم مأمورية الضرائب بإجراء معاينة للنشاط، قبل استخراج البطاقة.

كيفية استخراج سجل تجاري

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة واجب توافرها للحصول على سجل تجاري.

- صورة من عقد ملكية أو إيجار للمكان بشرط أن يكون موثقًا في الشهر العقاري.

- إخطار من شركة الكهرباء التابع لها المنشأة يفيد بتركيب عداد الكهرباء.

وفي السياق، وقع مؤخرا، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية والبنك التجاري الدولي، لإصدار بطاقة السجل التجاري الرقمية، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لاستكمال ميكنة خدماتها خلال الفترة المقبلة.