العثور على جثمان الطفل الغارق في بحر العريش بعد 3 أيام من البحث

عثر فريق الإنقاذ على أحد الصبية، الذي غرق في ساحل بحر العريش قبل ثلاثة أيام، وأكد هشام العزب، أحد أفراد فريق الإنقاذ، التابع لمديرية الشباب والرياضة، لـ«الوطن» إنّه تم العثور على الصبي الغريق قبالة شاطئ أبو صقل في وسط العريش، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبي في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، في بيان له، إن المستشفى جثمان صبي تم التعرف عليه، ويعود الى أحد الصبية الذي غرق في ساحل بحر العريش قبل ثلاثة أيام، ويدعى ماجد سالمان نصرالله 15 عاما، وهو من أهالي رفح

إيداع الصبي ثلاجة المستشفى

وأضاف المصدر الطبي، أنه تم أيداع الجثة في ثلاجة المستشفى بعد الكشف الطبي عليه، ليكون تحت تصرف النيابة، وتم تسجيل سبب الوفاة، والذي كان توقف عضلة القلب بعد امتلاء الجهاز التنفسي بمياه نتيجة الغرق.

ويقوم فريق من مديرية أمن شمال سيناء بمعاينة الجثة، وكتابة المحضر الرسمي، لاستخراج تصريح الدفن، وتسليم الصبي لذويه لدفنه.

غرق الصبي منذ ثلاثة أيام في ساحل العريش

الجدير بالذكر، أنه تم البحث عن الصبي الغريق منذ ثلاثة أيام حتى صباح اليوم، والذي جرفه التيار من منطقة غرناطة بساحل البحر وسط العريش أثناء الاستحمام.

وتوفى أثنين أخرين نتيجة الغرق على مدار الأسبوعين الماضيين بساحل بحر العريش أيضا، نتيجة التقلبات المناخية، وتكاثر الدوامات خلف الأمواج بساحل البحر في هذا التوقيت من كل عام.