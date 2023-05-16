«الصحفيين» تكرّم 7 من رموز النقابة الراحلين في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

يكرّم مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، أسماء 7 من رموز النقابة الراحلين، في احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية في تمام السادسة مساء اليوم.

تكريم أسماء رموز النقابة

وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أنّ تكريم أسماء رموز النقابة ياتي تقديرا وعرفانا لتاريخهم الفكري والمهني وعطائهم المشرف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة، ودورهم الفعال في دعم مواقف النقابة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين.

وأوضح عبدالرحيم، أسماء رموز النقابة الذين سيتم تكريمهم، وهم «الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود أبوالفتح، صاحب فكرة إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941، وأول نقيب للصحفيين المصريين، والكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ صلاح الدين حافظ، سكرتير عام النقابة، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأسبق، والكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ محمود عوض، عضو مجلس النقابة الأسبق، ومؤسس جائزة التفوق الصحفي عام 1985».

تكريم الراحلين

- الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح عيسي وكيل النقابة الأسبق.

- الكاتب الصحفي الكبير الراحل عبدالعال الباقوري وكيل النقابة الأسبق.

- الكاتب الصحفي الكبير الراحل جلال عيسي وكيل النقابة الأسبق.

- الكاتبة الصحفية المتميزة الراحلة هويدا فتحي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية الأسبق.