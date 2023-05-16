أسعار المدينة الشبابية في الغردقة.. تبدأ من 456 جنيها للغرفة

تتيح وزارة الشباب والرياضة، إمكانية قضاء العطلات والذهاب إلى المصايف بأسعار مخفضة، كان من بينها مدينة الغردقة، إذ وفرت الوزارة حجزا للمصايف والعطلات من خلال المدينة الشبابية بالغردقة، التي تقع بجوار متحف الاحياء المائية، بجوار جمعية بيوت الشباب المصرية.

وترغب الأسر والشباب أيضا في قضاء وقت الإجازة بالسفر إلى المدن الساحلية مثل الغردقة، ويبحثون عن أسعار مخفضة، وهو ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة للمواطنين.

المدينة الشبابية بالغردقة

وبالنسبة للمهتمين بقضاء وقت سعيد والذهاب إلى المصايف في فترة الصيف والإجازات، تأتي أسعار الإقامة في المدينة الشبابية بالغردقة، وفق الصفحة الخاصة بالمدينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كما يلي:

أسعار الإقامة بالمدينة الشبابية بالغردقة

- سعر الغرفة الثنائي 456 جنيها.

- سعر الغرفة الثلاثي 531 جنيها.

- سعر الغرفة الرباعي 710 جنيهات، مع توفير وجبة الإفطار.

ويمكن الحجز والسفر لقضاء وقت الإجازة وقضاء وقت سعيد بالمصيف في الغردقة، من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية للوزارة أو الاتصال بالأرقام الخاصة بالمدينة.

مميزات المدينة الشبابية بالغردقة

- تقع المدينة ع البحر مباشرة.

- لها شاطئ خاص بيها.

- الغرف مكيفة.

- يوجد قاعات وملاعب.

- جيم وبنج وتنس.

- يمكن الحجز لأي فئة عمرية وأشخاص وعائلات.

تحتوي المدينة الشبابية على 106غرف فندقية، تضم 290 سريرًا، بخدمات كاملة من أمن وحراسة وخدمات فندقية.