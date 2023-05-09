5 نصائح لتجنب الغرق في مصايف الإسكندرية.. احذر الراية الحمراء

أيام قليلة ويبدأ مصيف الإسكندرية 2023، فبمجرد انتهاء امتحانات النقل الجارية، يقبل الناس على الفسح والخروجات وتتباين نسبة ارتفاع الأمواج من شاطئ لآخر، الأمر الذي يحتاج إلى عناية ودقة شديدة للتعامل مع ارتفاع الأمواج وخطورته، تجنبًا لوقوع حالات غرق خلال الصيف الجاري.

شواطئ غرب الإسكندرية الأكثر خطورة

وتواصلت «الوطن» مع الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، الذي شارك في إنقاذ وانتشال الغرقى على مدار السنوات الماضية، لذا فهو يدرك كافة تفاصيل شواطئ الإسكندرية بالتحديد شواطئ غرب، والتي حذر منها كونها الاكثر خطورة كونها مفتوحة وترتفع بها الأمواج بشكل كبير، كما حذر من شاطئ النخيل وضرورة اتباع تعليمات المنقذين.

نصائح لتجنب الغرق في شواطئ الإسكندرية 2023

وقدم نصائح للمصطفيين في الإسكندرية بشكل عام يمكن تطبيقها في أي شاطئ من شواطئ الإسكندرية خلال العام الجاري لتجنب الغرق وهي كالتالي:

1. الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بالشواطئ: «لازم الناس تخاف على نفسها وتسمع تعليمات السلامة».

2. الالتزام بتعليمات الإنقاذ، حيث يجب أن يعلم المصطفون أن رجل الإنقاذ وظيفته الحرص على سلامتهم ولذلك يجب تنفيذ أوامره خلال تواجدهم للشاطئ تجنبًا لحدوث حالات غرق، وسؤاله عن الأماكن الآمنة للنزول.

3. التركيز على الأعلام المرفوعة في الشواطئ والتي توضح حالة ارتفاع الأمواج، والامتناع عن نزول الشاطئ في حالة رفع الراية الحمراء، فيما يمكن النزول في الشاطئ في حالة رفع الراية الخضراء والصفراء.

4. في حالة رفع الراية الصفراء يعني ذلك أن الأجواء معتدلة، ويتم سؤال المنقذ عن الأماكن الآمنة في الشاطئ للنزول بها.

5. رفع الراية الخضراء يعني أن الشاطئ آمن تمامًا.