«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. «ساعات تفصلنا عن الموجة الحارة»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 16-5-2023، مع بداية ذروة الموجة الحارة التي حذّرت منها الأرصاد الجوية، والتي ستظل مؤثرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية حتى مساء الأربعاء المقبل، حيث تسجل الحرارة 34 درجة على القاهرة وتكسر حاجز 40 على جنوب البلاد.

ذروة الموجة الحارة في طقس الغد

وأضافت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنّ الطقس سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، شديد الحرارة على ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

وعن توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 18

- أكتوبر 34 - 18

- بنها 33 - 19

- دمنهور 33 - 18

- وادي النطرون 32 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22