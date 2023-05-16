عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «منتخب مصر للرول بول سيدات يحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم».

بطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة الهند

وجاء في التقرير: «وسط منافسات قوية بين عدد كبير من المنتخبات حول العالم، حقق المنتخب الوطني للرول بول سيدات الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة الهند بعد أن نجحت سيدات مصر في الفوز على منتخب الهند مستضيفة البطولة».

تألق لاعبات منتخب مصر

ووفقا للتقرير، تأهل منتخبنا للمباراة النهائية، وشهدت البطولة تألقا واضحا من جانب لاعبات منتخب مصر للسيدات، بداية من مرحلة المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية وهو ما أشاد به مسؤولو الاتحاد الدولي للعبة، كما أكدت هذه البطولة اهتمام مصر بصناعة مجموعة كبيرة من اللاعبات النابغات في اللعبة، وتعد هذه الرياضة رياضة جديدة في مصر، بعدما بدأت في الهند منذ سنوات وتم تنظيم بطولة عالمية لها في عام 2011.

وذكر التقرير، أن الرول بول، لعبة جماعية تتكون من 5 لاعبات وحارس مرمى وتجمع بين الباتيناج وكرة السلة وكرة اليد وترتدي فيها اللاعبات أحذية الباتيناج أثناء اللعب.

إلى ذلك، قالت كنزي حبيب كابتن المنتخب الوطني خلال التقرير: «اللاعب كي يتقن هذه اللعبة عليه اتقان 3 ألعاب هي السلة واليد والباتيناج، وبالتدريج يتعلم هذه الألعاب، ويجب أن يكون قادرا على التحكم في الكرة والسير على الباتيناج في اللحظة ذاتها، واللعبة دخلت مصر عام 2015».