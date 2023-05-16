«التضامن» تطلق مبادرة «الطالب المنتج» بالجامعات من خلال الوحدات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي للوزارة، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجيهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى نجاح البنك على مدار أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادات وزارة التضامن مع مسؤولي البنك، لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.

140 فرعا لبنك ناصر

وأفادت التضامن في بيان أنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، وبلغت فروع البنك في الوقت الحالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.

تنسيق لجان الزكاة مع هيئة الرقابة الإدارية

واستعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.

توقيع بروتوكول مع إحدى شركات التأمين على المخاطر

كما تم مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل، أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن يقوم بتوقيع بروتوكول مع إحدى شركات التأمين على المخاطر في القريب العاجل، وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

430 مليون جنيه رأسمال مشروع مستورة

وناقش الاجتماع وضع مشروع «مستورة» والذي وجه به الرئيس السيسي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم «فاتحة خير»، والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.

إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف الطالب المنتج

واقترحت وزيرة التضامن إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف «الطالب المنتج»، وذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة «الطالب المنتج»، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي القائمة في 30 جامعة مصرية.

كما شهد الاجتماع التطرق لصندوق تأمين الأسرة، حيث طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم التعاون بقوة مع وزارة العدل لتطويره استكمالاً لبرامج الحفاظ على كيان الأسرة وحماية النساء المعيلات وتنمية الأسرة المصرية.