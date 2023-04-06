«حياة كريمة» تطلق شهادة «الاستثمار في الخير» من بنك ناصر بعائد 15%

تحت شعار «الاستثمار في الخير»، أطلقت مؤسسة حياة كريمة شهادة «حياة كريمة»، وهي شهادة ادخارية من بنك ناصر الاجتماعي، مدتها 3 سنوات للأفراد والشركات والمؤسسات، بعائد سنوي 15%.

شهادة حياة كريمة

وأوضحت المؤسسة أن العائد من الشهادة سيكون مناصفة بين المستثمر وخدمة المواطنين في مؤسسة حياة كريمة.

توقيع البروتكول

ووقع البروتوكول مصطفى عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية ببنك ناصر الاجتماعي، عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء بنك ناصر الاجتماعي وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر وزارة التضامن.

إجراءات الحماية الاجتماعية

يأتي هذه البروتوكول إلحاقًا بالبروتوكول الأساسي الذي تم توقيعه في يناير 2022، بين مؤسسة «حياة كريمة» وبنك «ناصر الاجتماعي»، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي وتأهيل المنازل في أسوان وفتح دفاتر توفير للأيتام ولخدمة ذوي الهمم، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».