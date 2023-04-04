بنك ناصر: فائدة الشهادة الادخارية الجديدة تتراوح بين 17 لـ18%

قال محمد عبدالعزيز، نائب العضو المنتدب ومستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنّه سيتم طرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات» شهادة «حياة كريمة» بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة حياة كريمة، إنّ سعر فائدة شهادة حياة كريمة يتم تحديده من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم وتسمى لجنة «الألكو» وهي في انعقاد دائم، وسعر الفائدة في تغيير دائم، وسيكون سعر الفائدة في حدود 17 إلى 18%، وسيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع.

يتم تحديده من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ برنامج حياة كريمة لحاجة إلى أموال لدعم عمليات التطوير في القرى المصرية، وذلك في إطار عمليات التطوير لمؤسسة حياة كريمة ومساعدتها للحصول على الأموال اللازمة لدعم عملياتها.