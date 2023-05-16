دعاء آخر يوم في الامتحانات.. أزهري يوضح

يحرص الكثير من الطلاب على الدعاء آخر يوم الامتحانات بالنجاح والتوفيق والسداد، ومن بين الأدعية التي يمكن اعتبارها دعاء آخر يوم الامتحانات، «اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور استغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك»، وفقا للشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق.

وأضاف أنّه لا يوجد دعاء محدد في آخر يوم للامتحانات، إلا أنّه يمكن أن يقول «اللهم وفقني لما تحبه وترضاه واقض حاجتي يا رب العالمين، اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء آخر يوم الامتحانات

وتابع في دعاء آخر يوم الامتحانات: «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي».

دعاء نهاية الامتحانات للنجاح

ويمكن أيضا ترديد دعاء نهاية الامتحانات للنجاح الآتي: «اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي، وانفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ، فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين».