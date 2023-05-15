مخالفات الامتحانات تحيل المسؤولين للتحقيق.. تبديل أوراق وأخطاء إملائية

شهدت امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات التي أجريت خلال الفترة الماضية، عددا من الأخطاء والشكاوى من الطلاب الخاصة بالامتحانات، والتي دفعت مديري مديريات التعليم ومحافظي الأقاليم بالتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منها إحالة المسئولين عن هذه الأخطاء إلى التحقيق وإلغاء تكليف البعض منهم؛ ضمانا لحسن سير الامتحانات.

إلغاء تكليف 8 موجهين بالقليوبية

ففي القليوبية ووفق بيان رسمي من المحافظة، قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، بناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية بسبب مخالفات رصدتها المديرية والشكاوي التي وردت لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات النقل التي جرت خلال الفترة الماضية وانتهت أمس.

وجرى رصد عدد من المخالفات والأخطاء منها تبديل أوراق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي ووضع امتحان الكمبيوتر والحاسب الآلي للصف الثاني الإعدادي من منهج الترم الأول، بدلا من منهج الترم الثاني وبعض الأخطاء الإملائية في امتحان الدراسات للصف الأول الإعدادي حيث شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

إحالة المسئول عن خطأ إملائي للتحقيق في دمياط

وفي دمياط، أحال الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المسؤول عن خطأ اشتكى منه طلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للتحقيق، فيما جرى التنويه للطلاب في كل اللجان من خلال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بعد الاطمئنان على أن كل الأسئلة واضحة.

وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى الخطأ الذي جاء في السؤال الثاني بالقطعة باللغة الإنجليزية، والتي كانت تتحدث عن الشاعر فاروق شوشة ابن محافظة دمياط، والذي حصل على جائزة النيل الثقافية، حيث كتب في السؤال أنه حصل على جائزة نوبل، وهي الجائزة التي لم يحصل عليها، ولم تذكر في القطعة؛ مما أثار دهشة الطلاب حيث تحركت المديرية منذ بدء توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب داخل اللجان وتم التنويه عن هذا الخطأ الذي تم اكتشافه في أول لحظة.

فحص شكاوي طلاب الإعدادية في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، قررت مديرية التربية والتعليم، تشكيل لجنة لفحص شكوي طلاب الشهادة الإعدادية سؤال أثار حيرة الطلاب في اللجان، حيث تضمن السؤال الثاني من الجغرافيا في الفقرة (ج) أن «دولة نيجيريا يحدها من الغرب محيط.........» في حين أن السؤال الصحيح هو «دولة نيجيريا يحدها من الجنوب محيط وليس من الغرب» وهو ما تم تداركه.

فيما أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان أمس الأحد، أنه بمجرد اكتشاف الخطأ في سؤال الجغرافيا في مادة الدراسات الاجتماعية، تم توجيه تعليمات لمراقبي اللجان بالتنبيه بتصحيح السؤال للطلاب ليصبح «دولة نيجيريا يحدها من الجنوب محيط.........».

مخالفات في لجان الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وفي الدقهلية، أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان له، أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا أمس امتحانات الجبر والإحصاء، إذ رصدت غرفة العمليات عددا المخالفات الامتحانية بلجنة الشهيد وليد راضي المشتركة التابعة لإدارة دكرنس، ولجنة الشهيد مسعد حافظ التابعة لإدارة تمي الأمديد، إذ تم تصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش وتم تحويل المخالفة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المخالفين، حسب نص قانون تجريم الغش.