تفاصيل إعلان ألمانيا عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت ألمانيا عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتمثل في أسلحة جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار، والتي تعتبر أكبر صفقة في برلين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022.

ألمانيا تعرب عن أملها في انتهاء الأزمة الأوكرانية

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن أمل بلاده في انتهاء الأزمة الأوكرانية، قائلا في بيان: «نأمل جميعا في نهاية سريعة لهذه الحرب الرهيبة التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكن للأسف هذا ليس واضحا في الأفق»، مضيفا أن ألمانيا لهذا السبب ستقدم المساعدة اللازمة.

مساعدات ألمانية جديدة لأوكرانيا

وقال بيان وزارة الدفاع الألمانية إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، ستتضمن 30 دبابة إضافية من طراز «ليوبارد1»، مركبات مدرعة من طراز «ماردر»، وأنظمة دفاع جوي، إلى جانب طائرات استطلاع دون طيار.

فيما وصفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية حزمة المساعدات الجديدة بأنها ستكون الأكبر في ألمانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

يأتي ذلك قبيل الزيارة المتوقعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى روما لإجراء محادثات مع القادة السياسيين، والتي قد تعقبها رحلة إلى برلين، ووصف زيلينسكي الدفعة الجديدة من دبابات «ليوبارد» الألمانية والأنظمة المضادة للطائرات بأنها «الأكبر منذ بداية الأزمة».

يشار إلى أنه في العام الماضي، قدمت ألمانيا دعما عسكريا بقيمة ملياري يورو لأوكرانيا، وخصصت 2.2 مليار يورو للعام الحالي، وتعهدت برلين بتزويد كييف بدباباتها «ليوبارد2» الأكثر تقدما، وبدأت في تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها.