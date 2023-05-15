رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي: الحوار الوطني سيناقش تعظيم الاستفادة من السياحة

أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في ملف الحماية الاجتماعية مثل مبادرتي حياة كريمة وكتف في كتف، موضحًا: «في المحور الاقتصادي للحوار الوطني سنركز على السياحة لأنها مصدر دخل قوي جدا».

وأضاف «ترك» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر لديها ثلث آثار العالم والسياحة الشاطئية والسياحة العلاجية، وتحتاج إلى المزيد من الاستغلال، موضحًا أن الحوار الوطني سيناقش تعظيم الاستفادة من السياحة.

مصر تتميز بوجود واحة سيوة وسفاجا المستخدمتين في السياحة العلاجية

وتابع رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي: «بالنسبة للسياحة العلاجية، فإن مصر تتميز بوجود واحة سيوة وسفاجا، حيث يتم علاج الكثير من الأمراض فيها، وهناك العلمين والساحل الشمالي ويأتي إليها السياح شتاءً وصيفا».

وأوضح: «لدينا البحر الأحمر، بالإضافة إلى شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب، ويجب أن نستفيد من السياحة حتى تكون أقوى مصدر للدخل، كما أن الساحل الشمالي من الكيلو 77 حتى مرسى مطروح به أجمل شواطئ العالم من حيث الرمال والنقاء».