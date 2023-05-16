المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل الطفل مالك بطل التايكوندو

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المتهم بقتل الطفل مالك محمد بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما نُسب إليه من تهمة القتل الخطأ للطفل أثناء التواجد في حفل عرس بمنطقة الروضة بدائرة القسم.

إطلاق عيار ناري على المجني عليه بالخطأ

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء أثناء تواجده في حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، وحينها كان الطفل مالك محمد ذات الـ10 أعوام يقف في البلكونة، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «فرد خرطوش» بدون ترخيص من الجهات المختصة التي تسمح له بذلك.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة شبرا الخيمة، بوصول طفل مصاب بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء وقوفه في بلكونة منزله بمنطقة الروضة وهو ما أسفر عن إصابته ودخوله في غيبوبة لمدة 70 يوم وبعدها توفي متأثرًا بإصابته.