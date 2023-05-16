بدء تدريب مفتشي القوى العاملة على تنفيذ القوانين في منشآت القطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم، افتتاح الورشة الثانية التدريبية لـ 29 من مفتشي العمل في 8 محافظات، اليوم بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشآت وتطبيق القوانين ذات الصلة.

تنفيذ 4 ورش تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم، إن الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تستهدف تنفيذ 4 ورش تدريبية تتضمن تدريب المفتشين الجدد، على نظام الحوسبة وتنفيذ القوانين بمنشآت القطاع الخاص، والنهوض بأدائهم وتطوير مهاراتهم، وإيجاد آليات تدعم وتعمل على تسهيل قيامهم بالمهام المُكلفين بها، خاصة الدعم الإلكتروني، تماشياً مع سياسات التحول الرقمي، وتطبيقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية، حيث أن الورشة الحالية تقوم بتدريب مفتشين من محافظات «القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان».

أهمية حوسبة نظام تفتيش العمل على المنشآت

وأكد خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة أهمية حوسبة نظام تفتيش العمل، منوهاً بأن الورشة تتضمن تدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت في عملية التفتيش على المنشآت في إطار التحول الرقمي التي تنتهجه الوزارة لحوسبة نظام التفتيش، مما يسهل عملية التفتيش وتطبيق القانون وحوكمة نظام التفتيش مما يعزز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج واستقرار بيئة العمل.

243 مكتب تفتيش عمل بالمحافظات

الجدير بالذكر أن الوزارة تمتلك 243 مكتبا للتفتيش على العمل، لإحكام الرقابة على المنشآت الخاضعة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، والمتابعة الميدانية، وبحث الشكاوى والاخطارات، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإنتاج ويحصل فيها الجميع على حقوقه.