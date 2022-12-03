منظمة العمل الدولية في مصر لقناة «القاهرة الإخبارية»: الحوار الوطني تفويض للتعامل مع المشكلات

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن الحوار الوطني والاجتماعي أحد التفويضات الأساسية للتعامل مع المشكلات، مشددًا على أنه لابد من التأكيد على الحوار والنقاش على مستويات مختلفة لتناول الأزمات وتداعياتها، ومشيرًا إلى أن العالم يحتاج آليات للتحول الأخضر بقطاع الأعمال.

وأضاف أوشلان، خلال حواره على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن كل الإجراءات لها نفس القدر من الأهمية لحماية العمال والقطاعات المختلفة، ولابد من ضمان اتخاذ الإجراءات الفعالة حتى نسير إلى الأمام على المستويات الاجتماعية والوطنية المختلفة، وذلك من خلال العمل الجاد وتنفيذ وتناول الموضوعات المختلفة.

وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «لابد من وضع آلية لتطوير الإجراءات المختلفة من جانب الحكومة والقطاع الخاص، وهناك اختلاف في فرص العمل الجديدة، ويوجد الملايين من فرص العمل، ولا يمكن تحويل البشر من مكان إلى مكان بشكل مفاجئ، لابد أن تكون هناك سياسة للانتقال لإتاحة الفرصة لتعزيز القدرات والكفاءات للعمل في الوظائف الجديدة، من خلال عدة قنوات والتدريب، مع الوضع في الاعتبار العوامل الجغرافية»