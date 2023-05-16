الخطوط الجوية السعودية تعلن أسعار تذاكر الحج.. تبدأ من 23 ألف جنيه

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أسعار تذاكر الحج للعام الهجري الحالي 1444، مشيرة إلى أنّ الأسعار التي أعلنتها الشركة سيضاف عليها قيمة الضريبة، كما أنّ أسعار تذاكر الحج تختلف وفقا لمدة الرحلة أو موعد السفر والعودة وخط سير الرحلة.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية في منشور، أسعار التذاكر الذى أرسلته لشركات السياحة المصرية اليوم ، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنّ أقل سعر لتذكرة الطيران لموسم الحج لهذا العام هو 22 ألفًا و900 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة، بينما أعلى سعر لتذكرة الطيران هو 44 ألف جنيه.

أسعار تذاكر الطيران بدون إحتساب سعر الضريبة

وجاءت أسعار تذاكر الطيران على النحو التالى بالنسبة للرحلات التى يكون خط السير الخاص بها «القاهرة جدة - جدة القاهرة».

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة يوم 1 يوليو فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية بالطائرة هو 30 ألفا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية 36 ألفا و200 جنيه وذلك دون إحتساب الضريبة.

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون ،على أن يكون موعد العودة يوم 2 يوليو المقبل فإن سعر التذكرة على الدرجة الإقتصادية هو 28 ألفا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية 34 ألفا و200 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة يوم 3 يوليو 2023، فإن سعر التذكرة على الدرجة الإقتصادية بالطائرة يبلغ 26 ألفا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية 32 ألفًا و200 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون مواعيد العودة أحد أيام 6 و7 و8 يوليو 2023، فإن سعر التذكرة على الدرجة الإقتصادية بالطائرة يبلغ 23 ألفا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية بالطائرة 29 ألفا و200 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

- الرحلات التي تسافر في أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون مواعيد العودة في أي يوم عدا الأيام السالفة، فإن سعر التذكرة على الدرجة الإقتصادية بالطائرة 22 ألفا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية 28 ألفا و200 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

أسعار تذاكر الحج للرحلات التي يكون خط سيرها (القاهرة جدة - المدينة القاهرة)

أما أسعار تذاكر الحج والتي يكون خط سيرها «القاهرة جدة - المدينة القاهرة» فتكون أسعارها على النحو التالي:

- الرحلات التي تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة الخاصة بها يوم 5 يوليو المقبل، فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية تبلغ 35 ألفا و800 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة الخاصة بها يوم 6 يوليو 2023، فإن سعر التذكرة على الدرجة الإقتصادية تبلغ28 ألفا و800 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة الخاصة بها أحد أيام 7 و8 و9 يوليو 2023، فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية يبلغ 25 ألفا و900 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.

- الرحلات التى تسافر فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة الخاصة بها فى أى يوم عدا الأيام السابقة فتكون أسعارها على الدرجة الاقتصادية 23 ألفا و800 جنيه.

يشار إلى أن قيمة الضريبة التي سيتم زيادتها على أسعار التذاكر تبلغ نحو 2500 جنيه للدرجة الإقتصادية وأكثر من 4 آلاف جنيه للدرجة السياحية.